В Симферополе в ДТП попал Lamborghini с московскими номерами – СМИ

В анексированном Симферополе на улице Козлова 9 февраля произошло ДТП с участием Daewoo Matiz и Lamborghini Huracan, сообщает «РИА Новости Крым».

«Симферополь, улица Козлова Matiz не уступил дорогу, в итоге, вот такая беда», – цитирует издание автора фотографий, размещенных в группе «Автопартнер Крым», добавляя, что на фото видно, что на машине номера Московской области.

Позднее информационное агентство «КрымИнформ» обнародовало видео инцидента.

Согласно информации на сайтах дилеров Lamborghini, стоимость нового автомобиля модели Huracan составляет от 13 до 15 миллионов рублей.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на конец 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.