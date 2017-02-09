Фильм о Сенцове покажут на «Берлинале»

В столице Германии 9 февраля открывается международный кинофестиваль «Берлинале», в рамках которого покажут документальный фильм режиссера Аскольда Курова «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова », рассказывающий о деле заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщается на странице фильма в Фейсбуке.

Киноленту покажут в специальной программе 67-го Берлинского международного кинофестиваля, который продлится до 19 февраля. Показ запланирован на 11 февраля.

Московский режиссер Аскольд Куров снимал заседание суда в Ростове-на-Дону, в ходе которого украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы. Кинокартина Курова будет показана в рамках проекта, посвященного 30-летию Европейской киноакадемии, которая добивается освобождения Сенцова.

Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в аннексирована Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр «Мемориал» внес его имя в список политзаключенных

Документальный биографический кинофильм «Мустафа» о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева также планируют показать на Берлинском международном кинофестивале

«Берлинале» – международный кинофестиваль, который считается одним из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей мира, он ежегодно проходит в Берлине.