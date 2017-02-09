Трое турецких солдат погибли а результате российского авиаудара в Сирии – СМИ

В сирийском городе Эль-Баб в результате российского авиаудара случайно погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

По информации ТАСС, в российском Генштабе подтвердили, что российский бомбардировщик, выполняя боевую задачу в районе города Эль-Баб, случайно нанес удар по объекту, где находились турецкие военнослужащие.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии в ходе операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным 14 декабря 2016 года обсуждал ситуацию в Сирии, в частности, кризис в Алеппою.