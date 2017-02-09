Горюнов: Эффективность российской пропаганды переоценивают

Российский обыватель не готов воевать за те ценности, которые придумывает российское правительство и пропагандирует при помощи средств массовой информации. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил российский философ и публицист Максим Горюнов.

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В частности, российский специалист привел в пример ситуацию с российскими праздничными мероприятиями после аннексии Крыма.

«Все шествия, которые связаны со взятием Крыма, со всей этой новой повесткой, были принудительными, я был на них всех. На праздничных торжествах в честь «присоединения» Крыма и на «антимайдане» люди стояли не потому, что хотели туда прийти, а потому что была разнарядка с работы. Я был на «годовщине присоединения Крыма», ходил со знакомым, и он должен был быть на этом мероприятии, потому что его туда послало начальство. Он был не там, где ему велело стоять начальство, поэтому я его фотографировал, а он слал эти фотографии начальству, чтобы показать, что он действительно здесь, что он не уклоняется», – рассказал Горюнов.

Эксперт подчеркнул, что пророссийски настроенные крымчане не готовы жертвовать чем-либо ради российской власти.

«Может быть и рады (люди – аннексии Крыма – КР), но как-то не так, чтобы вкладываться. Думают, что, мол, да, хорошо, «Крым наш», но по этому поводу как-то вкладываться, защищать я не буду», – считает Горюнов.

Максим Горюнов подчеркнул, что среднестатистическое население России относится к буржуазному классу, который хочет не воевать, а «кафель на кухне» и «широкую плазму дома».

«Россия – это абсолютно буржуазная, постиндустриальная и сытая страна. Ей вписываться во все эти войны, я имею в виду население, нет большого желания. В России 30 миллионов нищих, которые живут за чертой бедности, при этом эти люди, у которых кроме телевизора нет никаких источников информации, – даже они не поедут на Донбасс, даже они ничем не жертвуют... Россияне хотят ровно того же, чего хочет любой другой человек: ездить не на электричке, а на машине, чтобы дома на кухне был кафель, чтобы диван был лучше, плазма больше, чтобы ребенок получил хорошее образование», – отметил Горюнов.

По мнению эксперта, молодежь России, в частности, 18-летние призывники, также оказалась устойчива к российской пропаганде. Это показывает процент уклонившихся от армии.

«Никакой такой массовой явки в военкоматы не наблюдается, наоборот, мы видим лишь постепенное и довольно медленное снижение числа уклонистов. Нужно понимать, что мы еще имеем дело с Министерством обороны России, которое, как мы знаем из практики гибридных войн, скорее всего будет искажать цифры в свою пользу», – сказал Горюнов.

Публицист подчеркнул, что российская пропаганда «провалилась» и в вопросе войны на востоке Украины: из 146 миллионов россиян поехало воевать на Донбасс на стороне боевиков «лишь 10-15 тысяч человек». По мнению эксперта, это показывает нечувствительность россиян к пропаганде.

«Россия у нас в огне, как нам описывает пропаганда, «окружена врагами», поэтому «нужно чем-то жертвовать». Кроме того, чтобы взять оружие и ехать на Донбасс, можно еще как-то помочь военным. Можно деньгами, вещами, медикаментами – в качестве волонтера. В Украине существуют огромные волонтерские службы, а здесь в России даже этого не было. В 2014 году, когда был самый пик, в спальных районах Москвы возле метро были палатки по сбору помощи Донбассу, можно было не просто военную, а гуманитарную помощь. Просто лекарства принести. Я ни разу не видел, чтобы там было больше одного-двух пакетов», – рассказал Горюнов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».