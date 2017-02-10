США: сенатор Коркер призывает поддержать жесткую позицию в отношении России

Сенатор-республиканец Боб Коркер предлагает законодателям поддержать сотрудников администрации США, которые занимают более строгую, чем президент Дональд Трамп, позицию по России.



Коркер, председатель сенатского комитета по иностранным делам, не уточнил, каких официальных лиц или заявления он имел в виду, а его пресс-секретарь Чак Харпер отметил Радіо Свобода, что замечания сенатора «имели общий характер».



Перед этим на слушаниях об отношениях Вашингтона и Москвы выступил сенатор-демократ Крис Мерфи, который раскритиковал противоречивые заявления Белого дома в отношении России.



«Беспокоит то, что мы слышим противоречивые сообщения от администрации по России», - отметил Мерфи, говоря об интервью Трампа Fox News, в котором тот выразил скептицизм из-за поддержке Россией сепаратистов в Донбассе.

Слушания проходят в условиях усиления беспокойства из-за возможного смягчения президентом Дональдом Трампом санкций против России.



8 февраля группа сенаторов США внесла в Конгресс проект документа, который должен усложнить возможность для администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные из-за российской агрессии в Украине.



Этот документ, который называют «Закон о пересмотре санкций в отношении России», поддержали как демократы, так и республиканцы. Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.



США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления ими помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев».



Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

Представительница США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Об этом она заявила 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на востоке Украины. Хейли также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и, пока Крым не будет возвращен Украине, введенные из-за этого санкции против России останутся в силе. Однако она не вспоминала о судьбе санкций, введенных из-за агрессии России на Донбассе.



Представитель Белого дома Шон Спайсер 8 февраля подтвердил эту позицию, что отмена санкций в отношении Крыма невозможна, пока Россия не оставит полуостров, но о будущей судьбе остальных санкций США в отношении России в настоящее время говорить преждевременно.