Радио Крым.Реалии: Крымские моряки в санкционных водах

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о трудоустройстве и оформлении документов для крымских моряков. В начале февраля Международная морская организация заявила о том, что все документы, выданные морякам в Крыму, считаются недействительными. Как это решение скажется на моряках из Крыма? Сколько моряков приезжают на украинский материк за трудоустройством и оформлением документов?

На эти вопросы ответят глава Федерации морских профсоюзов Украины Максим Слюсаревский и украинский юрист-международник Борис Бабин. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.