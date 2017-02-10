МВФ рассмотрит вопрос предоставления транша Украине «в ближайшее время»

Международный валютный фонд планирует в ближайшее время рассмотреть предоставление Украине следующего транша кредита, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

«У нас состоялись дискуссии с украинскими властями, мы в ближайшее время подадим на заседание Совета директоров объединеннsq доклад по третьему пересмотру программы EFF, а также доклад по экономической ситуации в стране. Мы считаем, что представление доклада и заседание совета состоится в скором времени», – сказал Райс.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу расширенного финансирования Украины на общую сумму 17 миллиардов долларов. Она предусматривала предоставление Киеву четырех траншей ежегодно, однако за два года поступило всего три транша объемом 7,62 миллиарда долларов, последний из которых был в сентябре 2016 года.