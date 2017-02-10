В Армянске намерены установить более 40 камер видеонаблюдения

На улицах Армянска подконтрольные Кремлю власти города намерены установить более 40 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

По словам главы города Василия Телиженко, установка камер проходит в рамках реализации программы «Безопасный город».

«В 2017 году будет установлено освещение на трех городских улицах, а также в районе администрации и памятного знака строителям. Все это планируется в рамках той же программы», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ноябре прошлого года российские власти Евпатории сообщили о начале работ по оснащению городских трамваев камерами наблюдения. По словам администрации, установка видеонаблюдения – это часть плана по усилению мер безопасности в городе.