Белый дом опроверг сообщение о неосведомленности Трампа по ядерному договору с Россией

Белый дом 9 февраля опроверг сообщение, что якобы президент США Дональд Трамп во время своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не был осведомлен о положениях договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Агентство Reuters сообщало, что 28 января во время общения с российским лидером Трамп сделал паузу, чтобы спросить своих помощников об этом договоре, который коротко называют New START. Также в сообщении Reuters говорилось, якобы Трамп осудил этот договор во время разговора, назвав его невыгодным для США, зато Путин предлагал продлить действие договоренностей еще на пять лет.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп знал о договоре, заключенном во время в правления администрации Барака Обамы и сделал паузу, потому что он «требовал мысли» консультантов.

Трамп критиковал договор New START еще во время избирательной кампании. Заключенная в 2010 году договоренность ограничивает стратегические арсеналы обеих стран на уровне 1550 развернутых ядерных боеголовок. Действие договора заканчивается в 2021 году, по соглашению сторон он может быть продлен еще на 5 лет.

В декабря 2016 года Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены «значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал». В тот же день Путин заявил, что главной военной целью России в 2017 году должно стать усиление своего ядерного потенциала.