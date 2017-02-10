В связи с ухудшающимися погодными условиями в Крыму прогнозируют обледенение морских судов в Керченском проливе и порту. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС полуострова.

В ведомстве отметили, что по Азовскому морю и Керченскому проливу возможен дрейф льда. Также существует риск нарушений в работе паромной переправы в утренние и вечерние часы из-за усиления ветра.

Накануне работа Керченской переправы была прервана из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля. В связи с этим на закрытой из-за шторма переправе скопилось порядка 300 машин. К вечеру 9 февраля работа паромов была восстановлена.