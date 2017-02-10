Ведущие дипломаты Европы и США встретились в Вашингтоне

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретились в Вашингтоне. Переговоры 9 и 10 февраля является первыми непосредственными контактами руководителей дипломатических ведомств ЕС и США.

В переговорах с Могерини также участвует советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

Собеседники обсудили 9 февраля трансатлантические отношения, общие вызовы в борьбе с терроризмом, текущую работу по укреплению европейской обороны, отношения с Россией, ядерное соглашение с Ираном и основные кризисы от Украины до Сирии , сообщает Reuters.

Могерини заявила, что она и Тиллерсон провели «открытый обмен по многим досье». Никаких других подробностей сообщение об этих встречах нет.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики в 2015 году была участницей переговоров о ядерном соглашение с Ираном, который президент США Дональд Трамп неоднократно называл «ужаснам».

Трамп также заявлял об открытости к более тесному сотрудничеству с Россией, а Тиллерсон имел деловые связи с Россией, когда был исполнительным директором компании Exxon Mobil. Но во время слушаний в Сенате по утверждению своей кандидатуры на пост госсекретаря Тиллерсон назвал Россию «плохим действующим лицом».