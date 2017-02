Советник Трампа обсуждал отмену санкций против России до инаугурации президента США – СМИ

Американские издания The Washington Post и The New York Times в своих публикациях 9 февраля утверждают, что нынешний советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн еще в статусе частного лица обсуждал санкции США против России с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В своих публикациях газеты цитируют неназванных нынешних и бывших должностных лиц США.

The Washington Post указывает, что часть чиновников интерпретировала декабрьские контакты как «потенциально незаконный» сигнал России о возможности отмены санкций. Американское законодательство не позволяет частным лицам выступать от имени государства, напоминает The New York Times.

Консультанты Трампа заявляли, что Флинн говорил с послом Кисляком через несколько дней после Рождества лишь для того, чтобы уже после инаугурации 45-го президента США организовать телефонный звонок между Трампом и президентом России Путиным.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленных лиц пишет, что этот разговор выходил за рамки согласования телефонного звонка после инаугурации.

Реакции на эти сообщения от администрации Трампа еще нет.