В Госпогранслужбе Украины сообщили об уменьшении пассажиропотока через админграницу

В Государственной пограничной службе Украины сообщили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты на административной границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с Крымом функционируют в штатном режиме. Админграницу пересекли более 3,5 тысяч человек и 670 транспортных средств. Мы отмечаем тенденцию к уменьшению количества лиц, которые пересекают админграницу», – сказал Слободян.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщали, что в минувшие сутки российские военные вертолеты Ми-8 осуществляли мониторинговые полеты вдоль админграницы с аннексированным Крымом.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Свою работу осуществляют три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».