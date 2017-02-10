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Суд в России признал законной статью, по которой осудили активиста Дадина

Активист Ильдар Дадин

Активист Ильдар Дадин

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Конституционный суд России 10 февраля признал законным применение уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. С запросом по этому поводу в суд ранее обратился общественный активист Ильдар Дадина, который отбывает наказание в колонии по соответствующей статье.

В постановлении суда говорится, что уголовное наказание соответствует Конституции России, если оно необходимо «для защиты прав и свобод человека и гражданина» и адекватное опасности правонарушения.

Если же нарушение установленного порядка не менее трех раз в течение 180 суток носило формальный характер и не коснулось прав и свобод граждан, то уголовное наказание не может рассматриваться как конституционно допустимое.

Российские СМИ сообщают, что в суд не пустили около десяти сторонников Ильдара Дадина, хотя они заранее зарегистрировались для присутствия на слушаниях.

Первое заседание по его иску прошло 24 января.

Статья о многократных нарушениях на митингах введена в России в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз. Ильдар Дадина стал первым осужденным по этой статье и был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

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