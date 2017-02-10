Экс-главу Черноморского района оштрафовали на 450 тысяч рублей

Подконтрольный Кремлю крымский суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района Сергею Володько, который был задержан по обвинению в присвоении более 300 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба российского управления крымского Следкома.

«Следствием и судом установлено, что с января по май 2014 года чиновник, используя свое служебное положение, из вверенных ему бюджетных денежных средств Межводненского сельского поселения, на основании фиктивных документов о выполнении услуг его родственниками и знакомой, не осведомленных о преступном характере его действий, незаконно перечислил и присвоил денежные средства на общую сумму более 300 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе.

В отношении экс-главы района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение, с использованием своего служебного положения).

По информации пресс-службы, суд оштрафовал его на 450 тысяч рублей, а также лишил права в течение пяти лет занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Комментарии Володько или его защиты отсутствуют.



