В России на 10 суток арестовали активиста Марка Гальперина

В России оппозиционного активиста Марка Гальперина, задержанного 9 января в подмосковном Реутове, поместили на 10 суток в спецприемник в городе Электросталь. Об этом Радио Свобода сообщили друзья активиста, которым он позвонил.

По словам его соратников, Гальперина обвинили в неповиновении полиции, но в связи с чем именно, пока неизвестно.

7 февраля Гальперина задержали сотрудники ФСБ России в квартире его родителей в Реутове, заявив, что он является свидетелем по неназванному делу. Активист отказался давать показания и был отпущен. С Гальперина взяли подписку о неразглашении.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых «прогулках» российских оппозиционных активистов в Москве, в ходе которых выдвигались требования сменить власть в России и прекратить участвовать в войне на востоке Украины. Участников этих мероприятий неоднократно задерживала полиция.