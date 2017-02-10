В Конституционном суде России заявили о необходимости пересмотра приговора активисту Дадину

Приговор, вынесенный оппозиционному активисту Ильдар Дадина по статье о неоднократные нарушения порядка проведения публичных мероприятий, должен быть пересмотрен, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

В ходе заседания 10 февраля суд признал законным применение уголовной ответственности по соответствующей статье, если это необходимо «для защиты прав и свобод человека и гражданина» и адекватное опасности правонарушения. Если же нарушение установленного порядка не менее трех раз в течение 180 суток носило формальный характер и не коснулось прав и свобод граждан, то уголовное наказание не может рассматриваться как конституционно допустимое.

Жалобу на статью в Конституционного суда России подавал сам Дадин. Первое заседание по его иску прошло 24 января.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в России в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил правила проведения митингов два или более раз. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье, его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.