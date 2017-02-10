Крюинговые компании предпочитают не связываться с моряками-крымчанами – юрист

Из-за «неопределенного статусаКрыма» и непризнания большинством стран мира аннексии полуострова, судовладельцы и крюинговые компании предпочитают не брать на работу моряков с полуострова. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил украинский юрист-международник Борис Бабин.

«Очень много судовладельцев принципиальноне хотят брать на борт крымских моряков с любыми документами: с украинскими, российскими турецкими. На рынке рядового плавсостава есть большая конкуренция. Когда у судовладельца есть выбор: например, взять (россиянина – КР) из Анапы, крымчанина иукраинца из Одессы, в последнюю очередь возьмут крымчанина, независимо от паспорта, потому что это по определению повышает риски», – отметил он.

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Другой собеседник программы – сотрудник одной из одесских крюинговых компаний подтвердил, что он и его коллеги отдадут предпочтение морякам из материковой Украины. Исключение могут сделать для не рядового состава.

«Его (моряка из Крыма – КР) не будет никто брать из Киева и не будет его никто брать из Днепропетровска. Все (крюинговые компании – КР) возьмут либо киевского, либо одесского, либо измаильского, либо николаевского или херсонского, все», – сказал он.

В начале февраля Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (ИМО) о недействительности документов, выдаваемых морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя.

Из-за аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, Украина закрыла морские порты полуострова. В частности, с 16 июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех крымских портов, был введен формальный запрет для иностранных судов входить в морские торговые порты Ялты, Керчи, Севастополя, Феодосии и Евпатории. Кроме того, Украина сообщила ИМО о закрытии крымских портов для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.