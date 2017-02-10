В Керчи сообщают о задержании активиста прокремлевской организации «ОНФ»

В Керчи сообщают о задержании активиста прокремлевского движения «Общественный народный фронт» («ОНФ), которого подозревают в организации несанкционированного митинга. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил 10 февраля керченский активист-эколог, представитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Попов.

Накануне Попов анонсировал встречу керчан с представителем «ОНФ» Андреем Страшко для обсуждения проблем жителей Цементной слободки из зоны строительства моста через Керченский пролив. Также планировалось обсудить попытки маетных жителей сохранить парковые зоны в городе.

По словам Виктора Попова, на представителя «ОНФ» составили административный протокол.

«Первым итогом встречи керчан с представителем штаба «ОНФ» Крыма, был увод Андрея в прокуратуру для составления протокола за организацию якобы несанкционированного митинга…Наблюдается не желание надзорных органов разобраться в причинно-следственных связях, а по сугубо внешним признакам «слепить дело», – говорится в сообщении.

Попов отметил, что представители движения «Общественный народный фронт» накануне сообщали о намерении посетить Керчи и ознакомиться с проблемами местных жителей. От подчеркнул, что речь идет о встрече с керчанами, а не о митинге, и назвал произошедшее попыткой «грубо затаптывать первые ростки гражданского общества».

В подконтрольной Кремлю прокуратура Крыма ситуацию не комментируют. На сайте ведомства сообщений о незаконном митинге в Керчи нет.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в крымском отделении организации «Общественный народный фронт».

«ОНФ» был создан в России в 2011 году как объединение граждан, общественных организаций и партий по инициативе президента России Владимира Путина в предвыборный период, а после выборов 2012 года был преобразован в движение. Главной задачей «ОНФ» Путин считает «контроль над исполнением указов и поручений главы российского государства, а также борьбу с коррупцией».