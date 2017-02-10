Кремль: координаты для ударов в Сирии России передала Турция

Российские военные при авиаударе во время спецоперации против боевиков «Исламского государства» в сирийском городе Эль-Баб, в результате которого погибли турецкие военные, использовали координаты, переданные Турцией, заявляют в Кремле.

Турецкие военнослужащие не должны были там находиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, стал ли инцидент результатом ошибки турецкой разведки, Песков заявил, что это была «несогласованность в предоставлении координат».

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш назвал «полностью случайным» инцидент с гибелью трех турецких военных в Сирии 9 февраля в результате российского авиаудара.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных.

Россия и Турция поддерживают разные стороны в гражданской войне в Сирии, но обе воюют против боевиков «Исламского государства» и начали координировать свои операции в отдельных случаях.

Путин и Эрдоган улучшили отношения, которые были напряженными после того, как турецкие силы сбили российский самолет вблизи турецко-сирийской границы в ноябре 2016 года.