Радио Крым.Реалии. Призрак Ялты. Готов ли мир к «большой сделке»?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о годовщине окончания Ялтинской конференции 1945 года и возможности распределения мировых сфер влияния сегодня. Готов ли мир возвратиться к внешнеполитическим моделям ХХ века и могут ли Украина и Крым стать разменными монетами для заключения большой сделки?

На эти вопросы ответит украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. Ведущий программы – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.