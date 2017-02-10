Балаклавское рудоуправление в Севастополе намерено перенести часть производственных объектов, расположенных в Балаклавской бухте, на другую территорию, чтобы освободить место для рекреационной зоны. Об этом 10 февраля сообщил Крым.Реалии руководитель пресс-службы БРУ Олег Левандовский.

По его словам, еще в 2012 году, на сессии городского совета Севастополя, был утвержден План развития Балаклавы и горы Гасфорта, который предусматривал вынос мощностей Балаклавского рудоуправления за территорию бухты.

«Предприятие в последние годы испытывает трудности, в том числе экономические, но работает по этому проекту, готовит территорию в рекреационному развитию. Мы понимаем, что добыча полезных ископаемых в карьере, при нынешнем состоянии рынка займет лет тридцать, не больше. Поэтому уже сейчас каждая тонна продукции вынимается с тем расчетом, что на этом месте будут строиться рекреационные объекты», – пояснил Левандовский.

Он отметил, что часть производственных мощностей, в том числе и Балаклавский фабрики, уже вынесена на к карьеру с территории Балаклавской бухты. В ближайшее время будет перенесена Балаклавская фабрика и цех по отгрузке продукции, пояснил руководитель пресс-службы БРУ.

«Согласно плану, там будет один из центров инфраструктуры Балаклавы. Это будет делаться за свет предприятия, как и планировалось в 2012 году, это была инициатива компании», – сказал Левандовский.

По его словам, поскольку основная часть деятельности уже перенесена к карьеру, работы на фабрике практически не ведутся, она находится в резерве. Что касается сохранения рабочих мест, Левандовский подчеркнул, что это является одной из основных целей компании, работников переучили для работы на новом оборудовании, пострадать могут неквалифицированные рабочие и пенсионеры.

Балаклавское рудоуправление специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. БРК судится с байк-клубом «Ночные волки» и подконтрольным Кремлю правительством Севастополя за территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую компании. В 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял эту территорию, и компания потеряла доступ к своим объектам.