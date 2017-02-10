«Киевстар» объяснил причину аннуляции номеров некоторых крымских абонентов

В Крым.Реалии 10 февраля поступили сообщения крымчан о том, что их мобильные номера украинского оператора «Киевстар» аннулированы.

Как сообщил житель полуострова, «Киевстар» аннулировал номер, которым пользовались более 10 лет, и перепродал его новому владельцу».

В службе поддержки «Киевстара» рассказали, что причиной этому является общее правило, которое распространяется и на клиентов из аннексированного Крыма.

«Номер может быть аннулирован только при том условии, если номером не пользовались более одного года. На протяжении 30 дней (после блокировки номера – КР) есть возможность этот номер возобновить. Если этого не происходит, номер аннулируется. И как вариант, через несколько лет он может выдаться как новый», – отметили в службе поддержки «Киевстара».

Оператор утверждает, что людям, у которых к заблокированному номеру привязаны банковские карты, достаточно «обратиться в банк, чтобы там привязали другой номер».

После аннексии Крыма Россией полуостров покинули все украинские операторы связи. С 7 августа 2014 года сеть «МТС Украина», которая является дочерней компанией МТС, полностью прекратила работу на территории Крыма. Компания начала постепенно отключать свои сети на полуострове после запуска 4 августа российского ООО «К-Телеком».

Позже «МТС Украина» возобновила оказание услуг крымским абонентам на основе одностороннего технического роуминга в сети «К-Телекома». В конце октября в компании «МТС Украина» сообщили о закрытии управления и двух филиалов в Крыму. Компания также продала свое имущество в Крыму за 17,7 млн евро двум частным инвесторам, которые не разглашаются.

В начале февраля 2017 года российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила, что не будет обязывать крупных российских мобильных операторов работать в Крыму.

Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели ряд санкций, в том числе запрещающих экспорт телекоммуникационных технологий в Крым.