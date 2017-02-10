Прокуратура АРК направила в суд 11 обвинительных актов по бывшим депутатам Крыма

В конце 2016 года прокуратура АРК направила в суд 11 обвинительных актов по бывшим депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом 9 февраля сообщил руководитель ведомства Гюндуз Мамедов, подводя итоги работы прокуратуры за 2016 год.

В ходе совещания он также отметил, что было создано главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым с дислокацией в Херсоне, передает пресс-служба прокуратуры АРК.

«В прошлом году налажено активное взаимодействие практически со всеми ведущими правозащитными, общественными организациями, центральными органами власти, деятельность которых связана с защитой прав граждан на временно оккупированной территории автономии», – говорится в сообщении.

По результатам совещания были определены основные меры и задания для работы прокуратуры на 2017 год.

2 февраля сообщалось, что прокуратура Автономной Республики Крым завершила предварительное расследования и направила в суд обвинительные акты по трем бывшим депутатам Верховной Рады АРК.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».