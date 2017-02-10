Овсянников утверждает, что в Севастополе все-таки построят парк «Патриот»

Подконтрольный Кремлю глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников утверждает, что парк «Патриот» в Севастополе будет построен, несмотря на недавний отказ Минобороны России реализовать проект обустройства этого парка на горе Гасфорта. Об этом 10 февраля сообщает «рупор» крымского правительства «Крыминформ».

По словам Овсянникова, он обсудил вопрос постройки патриотического парка с вице-премьером России Дмитрием Козаком, и что этот вопрос также обсуждался с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

«Сейчас происходит выбор участка из состава земель Минобороны. И город готов предложить варианты», – сказал Овсянников.

Глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников заявил 1 февраля, что Минобороны России отказалось от планов по строительству военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта близ Севастополя.

Накануне этот вопрос обсудили на общественных слушаниях в Орлином и Балаклаве. Против размещения парка у горы Гасфорта выступили местные жители, экологи, архитекторы, краеведы. За строительство парка «Патриот» высказывались члены московской организации байкеров «Ночные волки», члены «народного ополчения» Крыма.

Территория у горы Гасфорта – уникальный природный комплекс с можжевеловым редколесьем и краснокнижными травянистыми растениями.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка и бутового камня. Предприятие обратилось в суд.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот».

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путин, входит с санкционный список США и Канады.