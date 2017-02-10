В Киеве 26 февраля пройдет Марш солидарности с Крымом – Чубаров

В воскресенье 26 февраля в Киеве состоится Марш солидарности с Крымом, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбуке 10 февраля.

«В день Крымского сопротивления российским оккупантам в Киеве состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, которые на своей земле оказались заложниками российских оккупантов. Главный лозунг Марша солидарности – «Долой российского оккупанта из украинского Крыма», – рассказал Рефат Чубаров.

По его словам, организаторами марша выступили Меджлис крымскотатарского народа, а также ряд общественных и молодежных организаций Украины.

Место сбора участников Марша солидарности – аллея Героев Небесной Сотни, напротив гостиницы «Украина». Время сбора участников Марша солидарности – с 13.00 до 14.00. Начало шествия Марша солидарности – в 14.00, отметил глава крымскотатарского Меджлиса.

Марша солидарности пройдет по маршруту: аллея Героев Небесной Сотни, улица Институтская, улица Шелковичная, улица Грушевского, площадь Европейская, ул. Крещатик. Марш завершится на площади Независимости, где с 15.00 до 15.45 состоится митинг.

Как сообщил Рефат Чубаров, символами Марша солидарности являются государственный флаг Украины, крымскотатарский национальный флаг, портреты крымских политзаключенных, репрессированных, похищенных и убитых.

День сопротивления Крыма российской оккупации отмечается 26 февраля. В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».