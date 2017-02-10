Турция: президент Эрдоган утвердил проект конституционной реформы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 февраля утвердил законопроект о конституционной реформе, которая значительно расширит его полномочия. Законопроект должен быть вынесен на референдуме в апреле.

Изменения позволят Эрдогану издавать указы, устанавливать чрезвычайное положение в стране, назначать министров и высших государственных чиновников, распускать парламент и остаться у власти как минимум до 2029 года.

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что эта реформа позволит создать стабильность в стране. Представители оппозиции видят угрозу баланса власти.

Эрдоган пришел к власти в 2003 году. В 2014 он сменил должность с премьер-министра на президента. За два года в стране произошла попытка неудачного военного переворота. После этого около 9000 человек были задержаны по подозрению в соучастии. Запад критикует Анкару за нарушение прав человека.