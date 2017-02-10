Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Европейский парламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в подконтрольной власти Украины Авдеевке Донецкой области, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Согласно сообщению, об этом новоназначенный глава Комитета по иностранным делам Европарламента, вице-президент Европейской народной партии Дэвид Макалистер заявил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

«Стороны согласились с необходимостью продолжения активной вовлеченности Европарламента к пониманию ситуации в Украине. В частности, отмечено важную роль ЕП в процессе предоставления Украине безвизового режима с ЕС, дополнительных торговых преференций, а также продолжение политической поддержки Украины в противостоянии российской агрессии», – говорится в сообщении.

Очередные заседания Европарламента состоятся 13-16 февраля. В расписании на сайте Европейского парламента указано, что вопрос об ухудшении ситуации на востоке Украины будут рассматривать 14 февраля во второй половине дня.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев, сообщалось о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

На прошлой неделе в Авдеевке не было электроснабжения. Были проблемы с водоснабжением – воду предоставляли по графику. Сейчас ситуация в Авдеевке несколько нормализовалась.

С апреля 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе и требуют от нее выполнения Минских соглашений. Россия, однако, заявляет, что является лишь «гарантом» выполнения минских договоренностей и не имеет никаких обязательств, и отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.