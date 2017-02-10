Театр имени Лавренева Черноморского флота России может понести ответственность за незаконное размещение на стене здания Матросского клуба, что расположено на площади Ушакова в Севастополе, мемориальной доски Владимиру Высоцкому. Городские активисты хотят защитить работу скульптора и архитектора, позиция Черноморского флота России – доска должна быть узаконена.

«Все имеет право на существование, единственный вопрос, что он (памятный знак – КР) размещен на объекте культурного наследия и, если есть желание что-то на таких объектах разместить, то надо это сделать законным путем», – сказал в комментарии Крым.Реалии начальник информационного обеспечения Черноморского Флота России Вячеслав Трухачев.

Он уточнил, что ответственность должна нести организация, которая эксплуатирует здание – театр флота.

«Театр входит в состав Черноморского флота», – подтвердил Трухачев.

Управление по охране памятников культурного наследия подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, вынесло предписание в адрес Департамента имущественных отношений Минобороны России демонтировать знак памяти до 1 марта, в противном случае штраф за неисполнение предписания может составить 200 тысяч рублей, сообщают СМИ Севастополя.

Инициаторы создания памятной доски Высоцкому готовы защищать свое творение.

«Доска – это наше дитя, за все, что сделано с любовью сердце болит... К закону нужно с головой подходить. И если здания уродуют кондиционерами, афишной рекламой, если на фасаде висит табличка, что «здесь находится капсула будущим поколениям» и не говорю уже о решетках на окнах и, того что само здание в аварийном состоянии, разваливается, то это охрану наследия не беспокоит, а жить им мешает именно доска», – сказал Крым.Реалии соавтор мемориальной доски, скульптор Константин Цихиев.

Доску в память Владимира Высоцкого установили в Севастополе 28 января. Скульптор – Константин Цихиев, архитектор – Григорий Григорянц.

Сам актер был в здании Матросского клуба дважды.

Подробнее о судьбе мемориальной доски Высоцкому в Севастополе читайте в материале Крым.Реалии.

В Евпатории 25 декабря прошло торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Высоцкому. Доска размещена на улице Караимской, где 44 года назад проходили съемки фильма «Плохой хороший человек» по рассказу Антона Чехова «Дуэль». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий.