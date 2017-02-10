Эксперт: Россия не участвует в формировании нового баланса мировых сил

Роль мирового лидера делят между собой Соединенные Штаты Америки и Китай, а Россия лишь разыгрывает между ними «позицию джокера». Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.
Так он прокомментировал возможность распределения мировых сфер влияния сегодня по модели Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры США, СССР и Великобритании очертили новые границы власти после победы над Третьим Рейхом.
«Россия сейчас находится в другом статусе, чем после Второй мировой войны. На самом деле идет вопрос перераспределения сфер влияния, формирования нового баланса сил, где ключевым игроком является Азия, прежде всего Китай, и большой Запад, где доминирующую роль играют Штаты. Между этими игроками идет борьба, а остальные смотрят, к какой коалиции присоединиться. Россияне на самом деле сегодня разыгрывают такую позицию джокера. Они постоянно говорят Западу, угрожают, что построим газопроводы и нефтепроводы в Китай, начнем гнать ресурсы, технологии дадим, если вы с нами не будете дружить», – считает Романенко.
Эксперт заметил, что внешняя политика России, отношения с Китаем и Западом, завязаны на блефе.
«Российская политика внешняя во многом построена на блефе, стремлении показать, что Россия чем-то является, чем она не является. И наоборот они (российское руководство – КР), пытаются пугать Китай, что они пойдут на сделку с Западом, давайте дружить», – сказал Романенко.
Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретились в Вашингтоне. Переговоры 9 и 10 февраля являются первыми непосредственными контактами руководителей дипломатических ведомств ЕС и США.
Собеседники обсудили 9 февраля трансатлантические отношения, общие вызовы в борьбе с терроризмом, текущую работу по укреплению европейской обороны, отношения с Россией, ядерное соглашение с Ираном и основные кризисы от Украины до Сирии, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об открытости к более тесному сотрудничеству с Россией, а Тиллерсон имел деловые связи с Россией, когда был исполнительным директором компании Exxon Mobil. Но во время слушаний в Сенате по утверждению своей кандидатуры на пост госсекретаря Тиллерсон назвал Россию «плохим действующим лицом».
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