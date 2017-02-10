Эксперт: Россия не участвует в формировании нового баланса мировых сил

Роль мирового лидера делят между собой Соединенные Штаты Америки и Китай, а Россия лишь разыгрывает между ними «позицию джокера». Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F307079820&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

Так он прокомментировал возможность распределения мировых сфер влияния сегодня по модели Ялтинской конференции 1945 года, когда лидеры США, СССР и Великобритании очертили новые границы власти после победы над Третьим Рейхом.

«Россия сейчас находится в другом статусе, чем после Второй мировой войны. На самом деле идет вопрос перераспределения сфер влияния, формирования нового баланса сил, где ключевым игроком является Азия, прежде всего Китай, и большой Запад, где доминирующую роль играют Штаты. Между этими игроками идет борьба, а остальные смотрят, к какой коалиции присоединиться. Россияне на самом деле сегодня разыгрывают такую позицию джокера. Они постоянно говорят Западу, угрожают, что построим газопроводы и нефтепроводы в Китай, начнем гнать ресурсы, технологии дадим, если вы с нами не будете дружить», – считает Романенко.

Эксперт заметил, что внешняя политика России, отношения с Китаем и Западом, завязаны на блефе.

«Российская политика внешняя во многом построена на блефе, стремлении показать, что Россия чем-то является, чем она не является. И наоборот они (российское руководство – КР), пытаются пугать Китай, что они пойдут на сделку с Западом, давайте дружить», – сказал Романенко.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретились в Вашингтоне. Переговоры 9 и 10 февраля являются первыми непосредственными контактами руководителей дипломатических ведомств ЕС и США.

Собеседники обсудили 9 февраля трансатлантические отношения, общие вызовы в борьбе с терроризмом, текущую работу по укреплению европейской обороны, отношения с Россией, ядерное соглашение с Ираном и основные кризисы от Украины до Сирии, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял об открытости к более тесному сотрудничеству с Россией, а Тиллерсон имел деловые связи с Россией, когда был исполнительным директором компании Exxon Mobil. Но во время слушаний в Сенате по утверждению своей кандидатуры на пост госсекретаря Тиллерсон назвал Россию «плохим действующим лицом».