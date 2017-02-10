В Тбилиси протестовали в защиту свободы слова

В Тбилиси 10 февраля прошла акции в защиту свободы слова.

По сообщению корреспондента Радіо Свобода из Грузии, несколько тысяч человек приняли участие в шествии в центре столицы. Они протестовали против попытки власти изменить владельцев оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Сейчас она принадлежит близким друзьям экс-президента Михаила Саакашвили и считается крупнейшим медиакритиком власти в стране.

Участники шествия перекрыли центральный проспект города и направились к зданию Верховного суда, где провели митинг с призывом не удовлетворять требование бывших владельцев «Рустави-2» о возвращении им телекомпании.

Один из лидеров партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), член парламента Ника Мелия заявил журналистам, что оппозиция «посылает четкий сигнал фактическом руководителю правительства, миллиардеру и российскому олигарху Иванишвили прекратить попытки прибрать к рукам независимую телекомпанию».

Представители грузинских властей заявляют, что спор нынешних и бывших владельцев телекомпании «Рустави-2» не касается правительства и полностью относится к компетенции судебных органов.