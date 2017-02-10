В Крыму решили принудительно отключать от инженерных сетей нарушителей правил водоотведения

В предприятиях «Вода Крыма» и «Водоканал ЮБК» решили с 13 февраля отключать от инженерных сетей капитальные строения, владельцы которых нарушают правила отвода сточных вод.

«В преддверии открытия курортного сезона наиболее актуальным является вопрос санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципальных образований Алушта, Ялта, Феодосия, Судак, расположенных на побережье Черного моря и пользующихся особым спросом у туристов. С 13 февраля 2017 года специалистами ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Водоканал ЮБК» будут проводиться работы по принудительному отключению от инженерных сетей объектов капитального строительства, владельцами которых не выполнены требования по устранению нарушений по отводу сточных вод», – цитирует «Крыминформ» решение комиссии.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».