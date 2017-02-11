РСЕ/РС осуждает преследование журналистов в Туркменистане

Радио Свободная Европа/Радио Свобода осуждает преследование независимых журналистов властью Туркменистана.

Президент корпорации Томас Кент призывает немедленно освободить журналистов Сапармамеда Непескулиева (Сапармеммет Непесґулиев) и Худайберды Аллашова, которые сотрудничали с туркменской службой Радио Свобода – Радио Азатлык.

Аллашова, известного критическими материалами о положении в стране, арестовали 3 декабря 2016 по обвинению в хранении жевательного табака. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Корреспондента Радио Азатлык Сапармамеда Непескулиева в сентябре 2015 года приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.

Правозащитники не раз называли эти обвинения сфабрикованными по политическим мотивам.

Томас Кент напоминает, что накануне президентских выборов в Туркменистане 12 февраля необходимо обеспечить всем избирателям право доступа к достоверной информации о кандидатах, их программам и о ситуации в стране в целом.

Правозащитные организации обеспокоены судьбой независимых журналистов в Туркменистане.

Президентские выборы в Туркменистане должны состояться 12 февраля. Ожидается, что нынешний президент, 59-летний Гурбангулы Бердымухаммедов, одержит убедительную победу, получив еще один семилетний срок в должности главы Туркменистана.

Бердымухаммедов руководит шестимиллионном Туркменистаном с 2006 года, когда умер его предшественник Сапармурат Ниязов. Он полностью контролирует все социальные аспекты, нарушая права инакомыслящих.