Ялтинцы смогут по электронной почте сообщать о рекламе и реализации наркотиков

Ялтинцы смогут сообщить по электронной почте о рекламе наркотиков или фактах их реализации. Об этом 10 февраля в ходе заседания Антинаркотической комиссии в администрации Ялты рассказал подконтрольный Кремлю замглавы администрации города Иван Паюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«Впоследствии все присланные фото- и видеоматериалы будут направляться в правоохранительные органы и коммунальные службы для принятия мер реагирования», – пояснил Паюк.

Также в сообщении пресс-службы указывается электронный адрес, на который можно отправить информацию и материалы.

«А за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 500 тыс руб», – рассказал в ходе совещания представитель главного управления МВД России по Крыму.

Ранее сотрудники сакского отделения по контролю за оборотом наркотиков российского МВД в Крыму заявили о пресечении деятельности подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

До этого под Севастополем задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.