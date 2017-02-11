О новых тарифах на принудительную эвакуацию автомобилей заявили в Крыму

В подконтрольном Кремлю Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма заявили об установлении новых тарифов на принудительную эвакуацию автомобилей на территории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Базовый тариф на перемещение задержанного транспортного средства на территории Крыма составил 1860,0 рублей за 1 перемещение (кроме городского округа Симферополь и городского округа Ялта), на территории городского округа Симферополь – 2000,0 рублей, на территории городского округа Ялта – 2300,0 рублей», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, приказом Госкомцен также установлены тарифы на пребывание автомобиля на штрафплощадке: для наиболее распространенных машин массой до трех с половиной тонн – 25 рублей за час.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.