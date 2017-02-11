Россия рассматривает возможность выдачи Сноудена США – СМИ

В Кремле рассматривают возможность выдачи Эдварда Сноудена США. Об этом сообщает телекомпания NBС со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

По словам высокопоставленного представителя американской разведки, пишет издание, данные анализа разведывательных данных свидетельствуют о том, что российское руководство рассматривает возможность выдачи Сноудена как жест, рассчитанный на благосклонное внимание со стороны президента Трампа.

Сам Эдвард Сноуден написал в Twitter, что эта новость служит доказательством того, что он не сотрудничал с российскими разведслужбами: «Ни одна страна не выдает шпионов, поскольку другие начнут опасаться, что они – следующие».

Президент России Владимир Путин надеется на восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном в полном объеме. Об этом он заявил 10 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в Москве.

Отношения между Россией и Западом ухудшились после агрессии Москвы в отношении Украины. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».