В бюджет Севастополя поступило более 1 миллиарда рублей в январе – финансовый департамент

В январе 2017 года в доход бюджета аннексированного Севастополя поступило средств на 1,07 миллиарда рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 514,7 млн. рублей и 555,4 млн. рублей безвозмездных поступлений, сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Департамента финансов Севастополя.

«По итогам января текущего года темп роста по налоговым и неналоговым доходам составил 135,5%, дополнительно поступило 134,9 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц – 54,2 млн. рублей (50%), налогу на прибыль – 16,9 млн. рублей (22%) и налогу, взимаемом в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,6 млн. рублей (42%)», – проинформировали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в 2017 году впервые в бюджет Севастополя поступили средства в размере 22,1 млн. рублей от уплаты акцизов на нефтепродукты, «подлежащие распределению между субъектами России».

«Безвозмездные поступления из российского бюджета поступили в сумме 642,2 млн рублей (без учета сальдо по возврату остатков целевых средств 2016 года). В общем объеме безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов составили 96,4% (619,3 млн. рублей), субсидии – (8,5 тыс. рублей), субвенции – 35,6% (22,9 млн. рублей)», – подытожили в ведомстве.

В 2017 году в аннексированном Севастополе ожидают получить от органов исполнительной власти России субсидии на сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом 30 января заявил директор Департамента экономики российского правительства Севастополя Элимдар Ахтемов.