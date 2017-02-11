Суд отказал коллективу балаклавского завода «Металлист» в продлении договора аренды 

Подконтрольный Кремлю Севастопольский апелляционный арбитражный суд отказал трудовому коллективу предприятия «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» в продлении договора аренды на весь комплекс зданий, сооружений и оборудования. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В 2015 году власти аннексированного Севастополя признали все имущество завода собственностью города и отказались продлевать договор аренды с предприятием. Поводом для отказа послужил акт о плохом содержании имущества, которое «требовало ремонта».

При этом, как установил суд, завод исполнял все обязательства по своевременному внесению арендной платы и страхованию арендованного имущества.

В мае 2016 года подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало весь заводской комплекс в безвозмездное пользование российскому государственному унитарному предприятию «СВЭКО» Федеральной службы охраны России.

После этого обе стороны – ГП МОУ «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» и власти города – подали встречные иски. Завод требовал продлить договор аренды.

24 января 2017 года Апелляционный арбитражный суд Севастополя встал на сторону правительства Севастополя и отказал заводу.

Большой участок побережья Балаклавы, все здания и сооружения бывшего завода получило безвозмездно российское госпредприятие «СВЭКО». По имеющимся данным, у этой компании один учредитель и 12 сотрудников. Основной вид деятельности – консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, прибыль за 2013 год – 19,294 млн рублей. Руководство предприятия не озвучило конкретно, как намерено использовать территорию бывшего завода.

Представители местных балаклавских властей и жители горда в основном отрицательно относятся к передаче имущества «Металлиста» в российскую собственность. Они считают, что в результате этого город лишается рабочих мест и перспективы развития большого участка побережья Балаклавской бухты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».