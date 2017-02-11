Льготникам в Крыму начали выдавать удостоверения российского образца – СМИ

Льготникам в аннексированном Крыму начали выдавать удостоверения о праве на меры социальной поддержки российского образца. Первые 588 тысяч таких документов доставили на полуостров в декабре 2016 года. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, пишет «РИА Новости Крым».

Она уточнила, пишет издание, что такие удостоверения выдаются в том числе инвалидам общего заболевания и пенсионерам по возрасту.

«Это небольшого формата удостоверение, на котором будет указан орган, который выдает удостоверение, фамилия, имя, отчество льготника, его фото; а с обратной стороны указываются все основные меры соцподдержки, которыми пользуется данный гражданин, начиная от ЖКХ и проезда на всех видах городского и пригородного транспорта. Удостоверение – ламинированное, уже выдается органами соцзащиты», – рассказала изданию Романовская.

По ее словам, пишет «РИА Новости Крым», сдавать документы старого образца не надо – они остаются у льготников и являются основанием для льготного проезда.

В Крыму многодетные семьи и родители приемных детей в 2018 году не смогут оплачивать электричество по льготному тарифу. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 27 января 2017 года рассказала заместитель главы крымского Госкомцен Алла Чекалина.