Подконтрольное Кремлю Министерство имущественных и земельных отношений Крыма передаст в муниципальную собственность Сакского района спорткомплекс, стадион и дворец культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, объектами передаваемого имущества в собственность Сакского района станут здания спорткомплекса площадью 1125,1 кв. м, стадион площадью основания 15179,9 кв. м. и дворец культуры площадью 2307 кв. м.

Ранее, отметила Анюхина, недвижимое имущество было закреплено на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Крыма «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе».

«Данная процедура позволит создать надлежащие условия для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами культуры, а также физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Сакском районе», – отметила Анна Анюхина.

Ранее подконтрольный Кремлю Севастопольский апелляционный арбитражный суд отказал трудовому коллективу предприятия «Балаклавский судоремонтный завод «Металлист» в продлении договора аренды на весь комплекс зданий, сооружений и оборудования.