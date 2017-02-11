Фонд госимущества в Херсонской области заключил 14 договоров аренды в январе

Отделение украинского Фонда государственного имущества в Херсонской области, АР Крым и Севастополе в течение января 2017 года заключило 14 договоров аренды государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской обладминистрации.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества перечислены средства в размере 388,5 тыс. грн.

«Региональное отделение постоянно ведет работу по заключению договоров аренды с государственными учреждениями, которые финансируются исключительно из государственного бюджета (Украины – КР). По ее результатам, в январе 2017 года заключено 11 договоров аренды. На указанных арендованных площадях имеют возможность осуществлять свою деятельность специалисты Национальной полиции Украины и Прокуратуры Автономной Республики Крым», – подытожили в ведомстве.

Прокуратура Автономной Республики Крым, сообщалось 2 февраля, завершила предварительное расследования и направила в суд обвинительные акты по трем бывшим депутатам Верховной Рады АРК.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».