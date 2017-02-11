ФФУ должна отреагировать протестом на приезд камерунских футболистов в Крым – Комуняр

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр выступил с резкой критикой в адрес футболистов камерунской команды FC Yaounde II Academy, приехавших на соревнования в аннексированный Крым. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Конечно, можно с пониманием отнестись к тому, что для бедной камерунской команды это шанс (получить – КР) деньги, которые еще пока могут заплатить крымские сепаратисты за иллюзию своего международного признания. Но, во избежание создания прецедента, Федерация Футбола Украины, МИД, должны отреагировать протестом на этот инцидент, а Федерация Футбола Камеруна и FC Yaounde II Academy должны понести наказание», – написал Комуняр.

Ранее президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что футбольный клуб из Камеруна Yaounde II Academy примет участие в Открытом зимнем кубке в аннексированном Крыму.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

Новый президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что позиция УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в аннексированном Россией Крыму будет неизменной.