В работе Керченской переправы возможны затруднения из-за непогоды

В Керченском проливе 11 февраля ухудшаются погодные условия, в связи с этим может быть затруднено движение паромов Керченской переправы. Об этом сообщается на сайте ООО "Морская дирекция".

По информации дирекции, ситуация в Керченском проливе осложнена из-за обледенения. В то же время в проливе продолжают курсировать три парома.

Керченская паромная переправа 10 февраля работала в условиях действующего штормового предупреждения.

Ранее российское управление крымского МЧС сообщило, что по Азовскому морю и Керченскому проливу возможен дрейф льда. Также существует риск нарушений в работе паромной переправы в утренние и вечерние часы из-за усиления ветра.

Накануне работа Керченской переправы была прервана из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 7 на 8 февраля. В связи с этим на закрытой из-за шторма переправе скопилось порядка 300 машин. К вечеру 9 февраля работа паромов была восстановлена.