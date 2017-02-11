За сутки в Крыму под машину попали 3 человека – МВД России

В Крыму 10 февраля в различных ДТП пострадали трое пешеходов, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу крымского управления ГИБДД МВД России.

По информации ведомства, в Армянске 34-летний водитель автомобиля AUDI Q-5 на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего юношу 2000 года рождения. Происшествие случилось днем трассе. Машина ехала со стороны Красноперекопска в направлении материковой Украины.

Как сообщает пресс-служба, в результате аварии подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины туловища.

Еще одно ДТП на въезде в Армянск произошло вечером. По информации ГИБДД России, 32-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Sprinter наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть 21-летнего пешехода. В сводке говорится, что у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

По данным ГИБДД России, вечером в Феодосии на улице Крымская 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил 58-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому и перелом предплечья.