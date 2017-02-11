«Крымский.Пармезан»: Хирург без Севастополя, Поклонская с Николаем и Аксенов под ямами

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 11 февраля Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему «Ночных волков» с военно-патриотическим проектом прогнали из Севастополя, зачем Наталья Поклонская носится с Николаем II и как проявляется крепкая хозяйственность Сергея Аксенова в борьбе с вездесущими ямами? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.