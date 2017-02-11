Аксенов отчитал чиновников за отсутствие пандусов на зданиях

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал крымских чиновников за создание плохих условий для лиц с ограниченными возможностями. Это произошло 11 февраля на совещании с главами муниципалитетов в здании Совмина, сообщает пресс-служба Аксенова.

«На мой взгляд, мы не дорабатываем. Необходимо данную работу систематизировать. Зачастую все делается чисто формально, для галочки, чтобы показать – вот оно есть. А то, что пандус с углом наклона, на который никто не может подняться, никого не интересует. Если хоть один новый объект будет сдан в эксплуатацию без условий доступности для инвалидов, то все ответственные службы получат по первое число», – заявил Аксенов.

На прошедшем совещании прозвучали доклады о состоянии выполнения предыдущих поручений российского главы Крыма, о согласовании перечней автономных резервных источников питания, передаваемых в муниципальную собственность, о предложениях по упрощению процедуры регистрации имущественных прав и по другим вопросам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».