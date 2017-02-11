«Восток в миниатюре»: польские путешественники по Крыму. Часть 8

В XIX веке Крым стал местом настоящего паломничества вояжеров и туристов самых разных национальностей. «Востоком в миниатюре» назвал Крым Адам Мицкевич. Мы продолжаем цикл материалов о польских путешественниках по Крыму и приглашаем взглянуть на полуостров их глазами. В этот раз мы вместе с нашими героями посетим Бахчисарай и Симферополь.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 18:50 – 19:00 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.