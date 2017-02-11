«ТСК-Таврия» обыграла клуб из Камеруна

Футбольный клуб «ТСК-Таврия» 11 февраля на домашнем поле обыграл команду из Камеруна Yaounde II Academy со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

По информации КФС, симферопольская команда забила два мяча в ворота камерунцев в первые 10 минут матча. На 10-й минуте отличился Олег Гуменюк, а на 11-й – Андрей Гайдаш.

После этого в первом тайме камерунской команде удалось сократить разрыв – «ТСК-Таврия» пропустила гол на 33 минуте. На 66-й минуте третий гол для симферопольской команды забил Руслан Платон.

Матч между крымским и камерунским клубами состоялся в рамках Открытого зимнего кубка, который, по планам организаторов, будет проходить с 8 по 25 февраля. Yaounde II Academy – это первый иностранный клуб, который сыграл в Крыму после марта 2014 года.

Украинские власти пока никак не комментировали приезд камерунских футболистов в Симферополь.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России.

При содействии УЕФА создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе. Специальным представителем УЕФА по Крыму стал член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Франтишек Лауринец.