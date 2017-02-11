В Севастополе в 2018 году хотят открыть суд присяжных

В Севастополе с 2018 года должен заработать суд присяжных при городском суде, подконтрольном России. Об этом сообщил председатель севастопольского городского суда Владимир Золотых, сообщает пресс-служба органа.

«Суд присяжных вводится в Севастопольском городском суде с 1 января 2018 года, в районных судах Севастополя – с 1 июня 2018 года. Согласно разработанному плану мы должны подготовить совещательные комнаты и залы судебных заседаний для присяжных – средств для этого достаточно, также мы будем готовить судей к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей», – заявил Владимир Золотых.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».