Керчанина осудили за нападение на российского полицейского

Керченский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 50-летнего керчанина Сергея Высоцкого «за оскорбление и применение насилия в отношении работника уголовного розыска». Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный в ответ на сделанное ему замечание относительно некорректного поведения в отношении женщины ударил и оскорбил работника уголовного розыска УМВД России по Керчи. Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, которое применено условно», – сообщила пресс-служба.

По информации ведомства, Высоцкий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Позиция самого осужденного по этому вопросу неизвестна.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».